У Харкові пролунали вибухи: місто під ударом безпілотників

У ніч на суботу під час атаки російських безпілотників у Харкові пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне", мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Терехова: "Місто під ворожим ударом. Будьте обережні".

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Деталі: Військові повідомили, що на Харків летить ще одна група російських безпілотників.

Передісторія:

Опівночі російські військові запустили групу ворожих БПЛА з Бєлгородської області. Безпілотники рухалися на південний захід.