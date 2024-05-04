Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Харкові пролунали вибухи: місто під ударом безпілотників

Олена ІвашківСубота, 4 травня 2024, 01:05
У Харкові пролунали вибухи: місто під ударом безпілотників
Фото: ДСНС

У ніч на суботу під час атаки російських безпілотників у Харкові пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне", мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Терехова: "Місто під ворожим ударом. Будьте обережні".

Реклама:

Деталі: Військові повідомили, що на Харків летить ще одна група російських безпілотників.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаХарківвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський поговорив по телефону з Орбаном: "тривало і предметно"

Вірменія відмовилась давати гроші ОДКБ

Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів РФ

Ввечері обмежать енергопостачання промисловості й бізнесу

У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія 

фотоКличко нагородив Залужного і Ліну Костенко званням "Почесний громадянин Києва"

Усі новини...
війна
(Не)виграна війна, (не)ідеальна держава, (не)ідеальні люди: як жити далі?
Генштаб: За минулу добу відбулося 119 бойових зіткнень. Найбільше на Авдіївському напрямку
ISW: Дії росіян на окупованій Луганщині вважаються геноцидом 
Останні новини
19:48
У Шевченка відреагували на затримання футболіста Хуста
19:40
На тлі нових атак РФ Британія дасть додаткові 23 млн євро на відновлення енергетики України
19:38
Президент Литви проти ідеї позбавлення Грузії статусу кандидата на вступ в ЄС
19:37
Томас здобув неймовірну перемогу на 5 етапі Джиро д'Італія
19:34
Немає навіть теоретичних підстав говорити про евакуацію з Харкова – очільник ОВА
19:19
Голова Пентагону підтвердив призупинення партії військової допомоги Ізраїлю
19:18
Проти Google у Британії подали позов на 17 мільярдів доларів через онлайн-рекламу
19:12
відеоЗеленський до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом вручив ордени рідним загиблих Героїв України
18:58
У Києві перейменували проспект Правди на Європейського Союзу
18:56
Держава придбала понад 10 тисяч безпілотників на мільярд гривень через Prozorro Market
Усі новини...
Реклама:
Реклама: