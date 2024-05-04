ISW: Дії росіян на окупованій Луганщині вважаються геноцидом 

В лікарнях окупованої Росією Луганської області матерям погрожують відбирати новонароджених дітей, якщо жоден із батьків не зможе довести, що вони мають російське громадянство. Ці дії порушують статтю II Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що з 6 травня мами, які народжують в лікарнях окупованої Луганської області, повинні будуть підтверджувати громадянство Російської Федерації хоча б у одного з батьків новонароджених для виписки з лікарні.

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Аналітики ISW зазначили, що якщо цей звіт правдивий, то такі дії порушують статтю II(d) Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка визначає геноцид як "запровадження заходів, спрямованих на запобігання народженню в групі".

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Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 2 травня заявив, що нещодавно у військово-патріотичних іграх російських військово-патріотичних молодіжних організацій "Рух Перших" і "Юнармія" в окупованих Бердянську та Мелітополі взяли участь 200 дітей.

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Ключові висновки ISW за 3 травня: