ISW: Дії росіян на окупованій Луганщині вважаються геноцидом
В лікарнях окупованої Росією Луганської області матерям погрожують відбирати новонароджених дітей, якщо жоден із батьків не зможе довести, що вони мають російське громадянство. Ці дії порушують статтю II Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що з 6 травня мами, які народжують в лікарнях окупованої Луганської області, повинні будуть підтверджувати громадянство Російської Федерації хоча б у одного з батьків новонароджених для виписки з лікарні.
Аналітики ISW зазначили, що якщо цей звіт правдивий, то такі дії порушують статтю II(d) Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка визначає геноцид як "запровадження заходів, спрямованих на запобігання народженню в групі".
Російські окупаційні чиновники продовжують зусилля з мілітаризації та індоктринації української молоді в окупованій Україні. У "ЛНР" 1 травня заявили, що розробляють новий підручник, який викладає новітню історію окупованої Луганської області відповідно до російських стандартів освіти.
Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 2 травня заявив, що нещодавно у військово-патріотичних іграх російських військово-патріотичних молодіжних організацій "Рух Перших" і "Юнармія" в окупованих Бердянську та Мелітополі взяли участь 200 дітей.
Ключові висновки ISW за 3 травня:
- Українські посадовці продовжують наголошувати, що головною метою Росії на 2024 рік залишається захоплення Донецької та Луганської областей, оскільки російські війська планують наступальну операцію влітку 2024 року.
- Перші поставки військової допомоги США прибули в Україну на початку цього тижня, хоча, ймовірно, знадобиться ще кілька тижнів, перш ніж західна зброя і боєприпаси надійдуть у прифронтові райони в повному обсязі.
- Українські посадовці зазначили, що чисельність російських військ в Україні за останні місяці суттєво не збільшилася, але що російська армія продовжує покращувати свої бойові якості в цілому, незважаючи на значну деградацію, особливо серед елітних підрозділів, яка спостерігається з початку війни.
- Українські посадовці зазначили, що російська армія, ймовірно, збереже нинішні темпи заміни особового складу і не створить значної кількості вільних кадрів, необхідних для створення резервів стратегічного рівня для більш масштабних наступальних операцій у 2024 році.
- Павлюк заявив, що ні російські, ні українські війська не зможуть досягти перемоги в Україні виключно за рахунок війни на виснаження - послідовна наскрізна лінія, на якій українські посадовці та військові аналітики наголошували протягом останніх місяців.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу дав досить відверту оцінку нещодавнім успіхам Росії в Україні і утримався від радикальних заяв про успіх російських військових зусиль, можливо, намагаючись стримати внутрішні очікування щодо найближчих успіхів Росії в Україні напередодні російської наступальної операції влітку 2024 року.
- Російське інсайдерське джерело, яке зазвичай точно повідомляло про зміни в російському військовому командуванні, заявило 2 травня, що Міністерство оборони (МО) Росії замінило кількох російських командирів високого рівня за останні місяці.
- У НАТО заявили 2 травня, що вони "глибоко стурбовані" активізацією російських гібридних операцій на території країн-членів НАТО і що ці операції становлять загрозу безпеці Альянсу.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про намір Сполученого Королівства надавати довгострокову підтримку Україні і заявив, що українські війська можуть наносити дальні удари по території Росії за допомогою зброї, наданої Великою Британією.
- Нещодавно російські війська незначно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Авдіївки та Донецька.
- Генеральний директор "Ростеха" Сергій Чемезов оголосив, що російський державний оборонний конгломерат "Ростех" збільшує виробництво всіх варіантів керованих планеруючих бомб під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним 3 травня.