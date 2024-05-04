У Харкові досі гасять пожежі після нальоту "Шахедів" – ДСНС

Станом на ранок 4 травня досі триває ліквідація наслідків масованої атаки ударних безпілотників Росії по Харкову.

Джерело: ДСНС

Деталі: За даними відомства, через нічну масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову сталися 3 пожежі за різними адресами.

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фото: ДСНС

Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.

За даними влади, внаслідок падіння уламків горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.

фото: ДСНС

Нагадаємо: У ніч на суботу у Харкові було зафіксовано два влучання російських "Шахедів". Постраждали четверо людей, серед них дитина.

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Командувач Повітряних сил Микола Олещук наголосив, що у ніч на суботу протиповітряна оборона знищила 13 ударних безпілотників "Шахед" – усі, що запускав ворог.