Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Харкові досі гасять пожежі після нальоту "Шахедів" – ДСНС

Роман ПетренкоСубота, 4 травня 2024, 09:10
У Харкові досі гасять пожежі після нальоту Шахедів – ДСНС
фото: ДСНС

Станом на ранок 4 травня досі триває ліквідація наслідків масованої атаки ударних безпілотників Росії по Харкову.

Джерело: ДСНС

Деталі: За даними відомства, через нічну масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову сталися 3 пожежі за різними адресами.

Реклама:
 
фото: ДСНС

Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.

За даними влади, внаслідок падіння уламків горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.

 
фото: ДСНС

Нагадаємо: У ніч на суботу у Харкові було зафіксовано два влучання російських "Шахедів". Постраждали четверо людей, серед них дитина.

ВІДЕО ДНЯ

Командувач Повітряних сил Микола Олещук наголосив, що у ніч на суботу протиповітряна оборона знищила 13 ударних безпілотників "Шахед" – усі, що запускав ворог. 

Теми: ХарківШахедпожежаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський поговорив по телефону з Орбаном: "тривало і предметно"

Вірменія відмовилась давати гроші ОДКБ

Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів РФ

Ввечері обмежать енергопостачання промисловості й бізнесу

У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія 

фотоКличко нагородив Залужного і Ліну Костенко званням "Почесний громадянин Києва"

Усі новини...
Вночі ППО знищила усі 13 "Шахедів", що запускав ворог 
Захисники знешкодили ще понад 1200 росіян
РФ заявила про нічну атаку по Криму ракетами ATACMS
Україна все більше зацікавлена в американських MQ-9 Reaper – ЗМІ
Останні новини
19:48
У Шевченка відреагували на затримання футболіста Хуста
19:40
На тлі нових атак РФ Британія дасть додаткові 23 млн євро на відновлення енергетики України
19:38
Президент Литви проти ідеї позбавлення Грузії статусу кандидата на вступ в ЄС
19:37
Томас здобув неймовірну перемогу на 5 етапі Джиро д'Італія
19:34
Немає навіть теоретичних підстав говорити про евакуацію з Харкова – очільник ОВА
19:19
Голова Пентагону підтвердив призупинення партії військової допомоги Ізраїлю
19:18
Проти Google у Британії подали позов на 17 мільярдів доларів через онлайн-рекламу
19:12
відеоЗеленський до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом вручив ордени рідним загиблих Героїв України
18:58
У Києві перейменували проспект Правди на Європейського Союзу
18:56
Держава придбала понад 10 тисяч безпілотників на мільярд гривень через Prozorro Market
Усі новини...
Реклама:
Реклама: