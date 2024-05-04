Унаслідок атаки "Шахедів" пошкоджений об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині

У Павлоградському районі Дніпропетровщини збили 5 "Шахедів", але був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, три приватні будинки.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Один з будинків загорівся.

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Постраждали чоловік та жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Також увечері та вночі росіяни атакували Нікопольщину важкою артилерією, "Градом" та дроном-камікадзе.

Понівечені комунальне підприємство, ліцей, 2 багатоповерхівки, банк, лінія електропередач. Є ураження об'єктів критичної інфраструктури.

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Люди не постраждали.

Ранок в суботу розпочався з обстрілу. Росіяни поцілили по Мирівській громаді.

Нагадаємо: Командувач Повітряних сил Микола Олещук наголосив, що у ніч на суботу протиповітряна оборона знищила 13 ударних безпілотників "Шахед" – усі, що запускав ворог.