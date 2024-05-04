Росіяни обстріляли Харківщину, є загиблий
Субота, 4 травня 2024, 17:50
Внаслідок обстрілу с. Слобожанське Харківського району в суботу вдень загинув цивільний чоловік.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Близько 15.30 окупанти вдарили по с. Слобожанське Харківського району.
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Внаслідок обстрілу горів будинок та господарчі споруди.
Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком".
Що передувало: Близько 16:20 російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, відомо про 5 постраждалих.