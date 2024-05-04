Росіяни обстріляли Харківщину, є загиблий

Внаслідок обстрілу с. Слобожанське Харківського району в суботу вдень загинув цивільний чоловік.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Близько 15.30 окупанти вдарили по с. Слобожанське Харківського району.

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Внаслідок обстрілу горів будинок та господарчі споруди.

Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком".

Що передувало: Близько 16:20 російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, відомо про 5 постраждалих.