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У РФ, крім Зеленського, оголосили в розшук Порошенка і командувача Сухопутних військ

Катерина ТищенкоСубота, 4 травня 2024, 19:01
У РФ, крім Зеленського, оголосили в розшук Порошенка і командувача Сухопутних військ
МВС РФ оголосило в розшук Порошенка, скріншот РИА Новости

МВС Росії оголосило в розшук експрезидента України Петра Порошенка і командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Павлюка.

Джерело: пропагандисти РИА Новости з посиланням на сайт МВС РФ, Порошенко в Telegram

Деталі: Також у розшук оголосили колишнього в.о. міністра оборони України і нинішнього ректора Нацуніверситету оборони України Михайла Коваля.

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Щодо Порошенка, Павлюка і Коваля вказується, що їх розшукують "за статтею КК", але не уточнюється, за якою.

Сам Порошенко заявив, що оголошення його в розшук у Росії – це "визнання і майже бойова нагорода". "Зрештою, все, що робив в останні роки, здобуло високу оцінку", – написав він у Telegram.

Що передувало: Раніше в суботу стало відомо, що на сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про розшук президента Володимира Зеленського.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство закордонних справ заявило, що оголошення в Росії у розшук Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди.

Теми: РосіярозшукПорошенкоЗбройні сили
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