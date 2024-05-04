У РФ, крім Зеленського, оголосили в розшук Порошенка і командувача Сухопутних військ
МВС Росії оголосило в розшук експрезидента України Петра Порошенка і командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Павлюка.
Джерело: пропагандисти РИА Новости з посиланням на сайт МВС РФ, Порошенко в Telegram
Деталі: Також у розшук оголосили колишнього в.о. міністра оборони України і нинішнього ректора Нацуніверситету оборони України Михайла Коваля.
Щодо Порошенка, Павлюка і Коваля вказується, що їх розшукують "за статтею КК", але не уточнюється, за якою.
Сам Порошенко заявив, що оголошення його в розшук у Росії – це "визнання і майже бойова нагорода". "Зрештою, все, що робив в останні роки, здобуло високу оцінку", – написав він у Telegram.
Що передувало: Раніше в суботу стало відомо, що на сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про розшук президента Володимира Зеленського.
Міністерство закордонних справ заявило, що оголошення в Росії у розшук Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди.