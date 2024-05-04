Росіяни знову вдарили по Харкову

У суботу ввечері російські війська знову завдали удару по Харкову.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти знову завдали удару по Харкову.

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Профільні служби виїхали на огляд".

Деталі: О 21:10 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Що передувало: Російські війська о 16:20 у суботу завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, виникла сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району, відомо про 6 постраждалих.

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У ніч на суботу у Харкові було зафіксовано два влучання російських "Шахедів". Постраждали четверо людей, серед них дитина.