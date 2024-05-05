"Вагнерівці" продовжують навчати білоруських військових – ЦНС

За даними національного спротиву, бойовики російської ПВК "Вагнер" продовжують навчання білоруської армії.

Джерело: ЦНС

Деталі: У спротиві з посиланням на повідомлення місцевих, повідомляють, що наразі з військовослужбовцями 120 ОМБр (базується у Мінську) проходять тактичні навчання за присутності російських терористів.

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Дослівно ЦНС: "Військовослужбовці ведуть вогонь із танків Т-72Б, бойових машин піхоти БМП-2, гранатометів АГС-17 та мінометів 2Б11 із закритих вогневих позицій.

Особовий склад згідно з навчаннями виконує завдання із зайняття рубежу, пошуку, блокування та знищення умовного супротивника. При навчанні активно використовуються безпілотні літальні апарати".

Що передувало: У лютому повідомлялося, що британська розвідка вважає, що на цей час на території Білорусі перебуває менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер" і їх використовують як інструкторів.