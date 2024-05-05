Вночі ППО знищила 23 з 24 запущених Росією "Шахедів"
Неділя, 5 травня 2024, 07:00
У ніч проти 5 травня російські окупанти атакували Україну 24 "Шахедами", 23 з яких знищила українська ППО.
Джерело: Генштаб ЗСУ, командувач Повітряних сил Микола Олещук
Деталі: У повідомленні зазначається, що російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу "Shahed".
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Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено.
Олещук додав, що ворожі БпЛА були знищені у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.