Вночі ППО знищила 23 з 24 запущених Росією "Шахедів"

У ніч проти 5 травня російські окупанти атакували Україну 24 "Шахедами", 23 з яких знищила українська ППО.

Джерело: Генштаб ЗСУ, командувач Повітряних сил Микола Олещук

Деталі: У повідомленні зазначається, що російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу "Shahed".

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Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено.

Олещук додав, що ворожі БпЛА були знищені у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.