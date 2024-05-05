Удар росіян по приватному сектору Харкова – постраждали 5 осіб, серед них дитина

Уночі на 5 травня ворог вдарив БПЛА по приватному сектору міста Харкова, постраждали 5 осіб.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Уночі ворог цинічно вдарив БПЛА по приватному сектору міста Харкова. Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови.

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За двома адресами сталися пожежі.

Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі близько 200 кв.м".

Деталі: За даними рятувальників внаслідок обстрілу постраждало 5 осіб, з них одна дитина.