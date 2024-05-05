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Вселенський Патріарх закликав Україну та Росію до обміну полоненими "всіх на всіх"

Роман ПетренкоНеділя, 5 травня 2024, 11:54
Вселенський Патріарх закликав Україну та Росію до обміну полоненими всіх на всіх
скриншот виступу

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Росією та Україною за принципом "всіх на всіх".

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими з посиланням на виступ Патріарха

Деталі: У своєму зверненні з нагоди великого свята Христового воскресіння Вселенський Патріарх Варфоломій наголосив на потребі обміну полоненими.

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Пряма мова: "Це було б дуже відчутним підтвердженням сили Воскресіння Господнього.

Ми просимо в Господа милості освітити наші думки та серця, щоби ми могли йти шляхом істини та свободи, сповнені надії, з вісткою про воскресіння Христа на наших вустах".

Нагадаємо: Папа Римський Франциск у своїй великодній промові виступив за загальний обмін усіма полоненими між Україною та Росією.

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Теми: обмінполонені
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