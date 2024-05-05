Вселенський Патріарх закликав Україну та Росію до обміну полоненими "всіх на всіх"

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Росією та Україною за принципом "всіх на всіх".

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими з посиланням на виступ Патріарха

Деталі: У своєму зверненні з нагоди великого свята Христового воскресіння Вселенський Патріарх Варфоломій наголосив на потребі обміну полоненими.

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Пряма мова: "Це було б дуже відчутним підтвердженням сили Воскресіння Господнього.

Ми просимо в Господа милості освітити наші думки та серця, щоби ми могли йти шляхом істини та свободи, сповнені надії, з вісткою про воскресіння Христа на наших вустах".

Нагадаємо: Папа Римський Франциск у своїй великодній промові виступив за загальний обмін усіма полоненими між Україною та Росією.