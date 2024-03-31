Папа Франциск закликав Україну та Росію провести обмін полоненими "усіх на усіх"
Неділя, 31 березня 2024, 15:18
Папа Римський Франциск у традиційному Великодньому посланні закликав до "тотального обміну полонених між Україною: та Росією – всіх на всіх".
Джерело: Vatican news, сайт УГКЦ
Деталі: Звертаючись до "міста та світу", Святіший Отець згадав про війни в різних частинах світу.
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Заклик до обміну полоненими люди на площі Святого Петра у Ватикані привітали гучними оплесками.
Пряма мова: "Мої думки найперше звернені до жертв багатьох конфліктів, котрі тривають у світі, починаючи з Ізраїлю, Палестини та України.
Нехай воскреслий Господь відкриє шлях миру для цих багатостраждальних народів. Закликаючи до поваги принципів міжнародного права, висловлюю сподівання на тотальний обмін полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх".
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