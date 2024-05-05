Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 15, пошкоджено 20 будинків
Неділя, 5 травня 2024, 19:36
Внаслідок авіаударів РФ по Шевченківського району Харкова у неділю вдень постраждало 15 осіб.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: О 19:05 у прокуратурі повідомили, що кількість травмованих зросла до 15 людей.
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Пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків.
Збройні сили РФ били по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Усього зафіксовано три влучання по території району.
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Що передувало: Росіяни вдень 5 травня атакували центральну частину Харкова, було відомо про 10 поранених.