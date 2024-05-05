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Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 15, пошкоджено 20 будинків

Катерина ТищенкоНеділя, 5 травня 2024, 19:36
Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 15, пошкоджено 20 будинків
наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото ДСНС

Внаслідок авіаударів РФ по Шевченківського району Харкова у неділю вдень постраждало 15 осіб.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото ДСНС
наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото ДСНС

Деталі: О 19:05 у прокуратурі повідомили, що кількість травмованих зросла до 15 людей.

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Пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків.

Збройні сили РФ били по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Усього зафіксовано три влучання по території району.

наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото прокуратури
наслідки обстрілу Харкова 5 травня, фото прокуратури

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Росіяни вдень 5 травня атакували центральну частину Харкова, було відомо про 10 поранених.

Теми: Харківвійна
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