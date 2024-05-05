В Ізраїлі заблокували "Аль-Джазіру" й вилучили обладнання через "шкоду нацбезпеці"

В Ізраїлі катарський телеканал "Аль-Джазіра" (Al Jazeera) припинив мовлення, а поліція вилучила його обладнання в Єрусалимі після рішення уряду про тимчасове закриття каналу на підставі того, що він завдав шкоди національній безпеці.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: У неділю вдень поліція вилучила мовне обладнання "Аль-Джазіри" з її офісу в Єрусалимі.

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Раніше в неділю уряд одноголосно проголосував за те, щоб уповноважити міністра зв'язку Шломо Кархі закрити "Аль-Джазіру" на 45-денний період, відповідно до закону, прийнятого Кнесетом у квітні, що дозволяє тимчасове закриття іноземних ЗМІ, які, як вважається, завдають шкоди національній безпеці.

Одразу після рішення кабінету міністрів Кархі підписав чотири накази, що зобов'язують ізраїльських телевізійних провайдерів припинити трансляцію телеканалу "Аль-Джазіра", а також розпорядження закрити два офіси мережі в Ізраїлі, обидва в Єрусалимі, конфіскувати мовне обладнання каналу, включаючи мобільні телефони, і заблокувати доступ до веб-сайту "Аль-Джазіра" в Ізраїлі.

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"Журналісти "Аль-Джазіри" завдали шкоди ізраїльській безпеці і підбурювали проти солдатів ЦАХАЛу", - заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в спільному прес-релізі, опублікованому разом з офісом Кархі після рішення уряду.

І Нетаньяху, і Кархі стверджували, що "Аль-Джазіра" завдала шкоди національній безпеці Ізраїлю, але уряд не оприлюднив доказів цього твердження, зазначає The Times of Israel.

Голова Al Jazeera в Ізраїлі та на палестинських територіях Валід Омарі у коментарі Reuters назвав рішення уряду "небезпечним" і мотивованим політичними, а не професійними міркуваннями, додавши, що юридична команда телеканалу готує відповідь.

Канал у своїй заяві засудив рішення уряду Ізраїлю як "злочинний" крок.

Асоціація іноземної преси, яка представляє іноземні ЗМІ в Ізраїлі, на Західному березі річки Йордан і в Газі, також засудила рішення про припинення діяльності інформаційної мережі "Аль-Джазіра" в Ізраїлі, заявивши, що Ізраїль приєднався до "сумнівного клубу авторитарних урядів", заборонивши канал.

Тимчасовий закон, прийнятий у квітні, дозволяє закривати іноземні медіа-мережі на 45-денний період, який потім може бути продовжений. Сам закон був прийнятий як тимчасовий і втратить чинність 31 липня або раніше, якщо уряд скасує оголошення надзвичайної ситуації.