Ворог атакував енергетичні об'єкти Сумщини
Понеділок, 6 травня 2024, 00:46
Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини, у Сумах розгортають "пункти незламності".
Джерело: військова адміністрація Сумської області, Суспільне із посиланням на голову МВА Олексія Дрозденка
Дослівно: "На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються".
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Оновлено: Як повідомило Суспільне, у Сумах об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.
Дрозденко також повідомив, що в місті розгортають "пункти незламності".
Що передувало: Повітряні сили повідомили про ворожу атаку "Шахедів" через Сумщину, після чого у Сумах частково зникло електро- і водопостачання.