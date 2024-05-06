Ворог атакував енергетичні об'єкти Сумщини

Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини, у Сумах розгортають "пункти незламності".

Джерело: військова адміністрація Сумської області, Суспільне із посиланням на голову МВА Олексія Дрозденка

Дослівно: "На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються".

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Оновлено: Як повідомило Суспільне, у Сумах об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.

Дрозденко також повідомив, що в місті розгортають "пункти незламності".

Що передувало: Повітряні сили повідомили про ворожу атаку "Шахедів" через Сумщину, після чого у Сумах частково зникло електро- і водопостачання.