ISW: Україні слід якомога швидше перехопити ініціативу на полі бою

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Україні варто, дочекавшись військової допомоги США, якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою в поточному році.

Джерело: ISW

Деталі: Офіційні особи США повідомляють про свою підтримку нових українських контрнаступальних операцій у 2025 році, хоча ISW продовжує вважати, що Україні слід якомога швидше перехопити ініціативу на полі бою, оскільки ця ініціатива на боці РФ протягом 2024 року надасть Росії низку переваг.

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Видання FT повідомило 5 травня, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна планує провести контрнаступальну операцію з метою повернення окупованої Росією української території у 2025 році після того, як військова допомога США призупинить подальше просування російських військ у 2024 році. Він додав, що військова допомога США не "миттєво клацне перемикач" у ситуації на полі бою в Україні.

На думку Саллівана, військова допомога США дозволить українським військам "утримувати лінію фронту" і протистояти російським атакам протягом решти 2024 року.

Проте ISW продовжує оцінювати, що, ймовірно, знадобиться ще кілька тижнів, щоб західна зброя та боєприпаси прибули до передових українських підрозділів і почали мати відчутний вплив на полі бою, і що прибуття військової допомоги США в Україну, ймовірно, дозволить українським військам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

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"Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій ігнорують реальну ситуацію на полі бою", – зазначають у звіті..

Ключові висновки ISW за 5 травня: