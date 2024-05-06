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Байден може знятися з виборів, запропонувавши заміну – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 6 травня 2024, 05:18
Байден може знятися з виборів, запропонувавши заміну – ЗМІ
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден влітку може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь дружини колишнього президента США Барака Обами – Мішель Обами.

Джерело: німецьке видання Der Spiegel

Деталі: Як зазначається в публікації, в Демократичній партії США розглядають можливість того, що Байден може оголосити про своє рішення в серпні 2024 року під час партійноого з'їзду в Чикаго.

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За інформацією видання, Мішель Обаму вже внесли до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання.

"Ідея жінки-президента надихає багатьох американців", – зазначає Der Spiegel.

Видання додає, що однією з причин можливого рішення Байдена є вік, і дві третини американців вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.

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Багато американців висловлюються і проти того, аби експрезидент Дональд Трапм знову очолив Білий дім. На це впливають вік Трампа і численні судові справи проти нього.

Нагадаємо: Наприкінці квітня Байден під час вечері із кореспондентами у Білому домі пожартував над своїм майбутнім суперником на президентських перегонах Дональдом Трампом.

Теми: БайденСШАвибори
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