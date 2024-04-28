"Я змагаюся з 6-річною дитиною": Байден пожартував про Трампа

Чинний президент США Джо Байден під час вечері із кореспондентами у Білому домі пожартував над своїм майбутнім суперником на президентських перегонах Дональдом Трампом.

Джерело: MSNBC, "Європейська правда"

Деталі: Під час вечері Байден виголосив кілька самокритичних жартів і ще кілька на адресу Трампа.

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"Звичайно, вік є проблемою. Я дорослий чоловік, і я змагаюсь із 6-річною дитиною", – сказав Байден, посилаючись на занепокоєння щодо свого віку, щоб підколоти Трампа.

Він також згадав судовий процес над Трампом, який триває у справі про відмивання грошей, назвавши це "штормовою погодою", натякаючи на справу про виплату грошей за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.

Наприкінці промова Байдена стала більш серйозною. Він говорив про важливість вільної преси та ставки на цьогорічних президентських виборах.

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"Я щиро не прошу вас ставати на чийсь бік. Я прошу вас усвідомити серйозність моменту", – закликав він.