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Вночі Росія атакувала Сумщину 13 "Шахедами", 12 з яких знищила ППО

Ольга Глущенко Понеділок, 6 травня 2024, 06:52
Вночі Росія атакувала Сумщину 13 Шахедами, 12 з яких знищила ППО
ілюстрація Повітряних сил

Російські війська в ніч на 6 травня атакували Сумську область 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", 12 ворожих дронів знищила українська ППО.

Джерело: командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Дослівно: "В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області".

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Деталі: Олещук зазначив, що район пусків "Шахедів" – Курська область РФ.

Що передувало: Повітряні сили повідомили про ворожу атаку "Шахедів" через Сумщину, після чого у Сумах частково зникло електро- і водопостачання.

Теми: ППОШахедПовітряні сили ЗСУ
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