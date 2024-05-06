Росіяни посилили атаки на Бахмутському напрямку, за добу штурмували 36 разів −  Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень; загалом росіяни завдали 2 ракетних та 120 авіаційних ударів, а також 89 обстріляли позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню; вночі атакували Україну 13 БпЛА типу "Shahed" − 12 з них знищила ППО.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 травня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка Харківської області та місто Харків; Спірне, Диліївка, Вовче, Новосадове, Володимирівка, Калинове, Парасковіївка, Воздвиженка, Лисичне, Семенівка, Іллінка, Новоселівка Перша, Карлівка, Уманське, Новоолександрівка, Прогрес, Галицинівка, Євгенівка, Єлизаветівка, Урожайне та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки Херсонської області".

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Деталі: Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку окупанти 6 разів атакували позиції українських захисників в районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове та Торське Донецької області.

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На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де окупанти 27 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 3 безуспішні атаки.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах росіян.