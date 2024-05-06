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Дрон ГУР Магура V5 уразив швидкісний катер росіян у Криму

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 травня 2024, 09:21
Дрон ГУР Магура V5 уразив швидкісний катер росіян у Криму
морський дрон "Магура". фото Getty Images

Головне управління розвідки уразило морським безпілотником російський швидкісний катер у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Деталі: За даними джерела УП, в ніч на 6 травня в районі бухти Вузька (район Чорноморське) внаслідок операції ГУР у пункті базування морським дроном Магура V5 уражено швидкісний катер російських загарбників.

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Оновлено: Головне управління розвідки підтвердило спецоперацію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої в ніч на 6 травня було знищено ворожий швидкісний катер, і показало відео ураження.

Знати більше: Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі

Теми: КримбезпілотникиГУР
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