Дрон ГУР Магура V5 уразив швидкісний катер росіян у Криму

Головне управління розвідки уразило морським безпілотником російський швидкісний катер у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Деталі: За даними джерела УП, в ніч на 6 травня в районі бухти Вузька (район Чорноморське) внаслідок операції ГУР у пункті базування морським дроном Магура V5 уражено швидкісний катер російських загарбників.

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Оновлено: Головне управління розвідки підтвердило спецоперацію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої в ніч на 6 травня було знищено ворожий швидкісний катер, і показало відео ураження.

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