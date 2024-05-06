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ГУР оприлюднило відео знищення швидкісного катера РФ у Криму

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 травня 2024, 15:19
ГУР оприлюднило відео знищення швидкісного катера РФ у Криму
скриншот

Головне управління розвідки підтвердило спецоперацію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої в ніч на 6 травня було знищено ворожий швидкісний катер.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Дослівно: "Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників.

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Успішна місія у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24".

Деталі: Розвідники публікують відповідне відео на підтвердження.

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В ГУР зазначають: оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму.

Оновлено: В розвідці уточнили, що було знищено  російський швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Манґуст".

Зазначається, що катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій.

 "Манґусти" виробляються з 2000 року. Катер сягає до 20 метрів завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів.

 У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм.

Також на борту "Манґуста" росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу "Ігла" або "Верба".

Орієнтовна вартість знищеного катера, за даними ГУР, становить близько 3 мільйонів доларів.

Що передувало: За допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі "Цезарь Куніков", "Івановєц", "Сєрґєй Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкоджено "Іван Хурс".

6 травня джерело "Української правди" повідомило, що розвідники уразили морським безпілотником російський швидкісний катер у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму.

Знати більше: Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі

Теми: КримбезпілотникиГУР
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