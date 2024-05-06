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У Києві проведуть військові навчання за участю техніки

Альона Мазуренко Понеділок, 6 травня 2024, 11:18
У Києві проведуть військові навчання за участю техніки
фото: Дарницька адміністрація

У Дарницькому районі столиці з 6 по 10 травня проведуть військові навчання за участю оборонців Києва та техніки. Мешканців столиці закликають не знімати фото та відео.

Джерело: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дослівно: "У Дарницькому районі з 06 по 10 травня 2024 року проходитимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

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У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції".

Деталі: В адміністрації нагадали, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки - заборонено.

Теми: Київвійна
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