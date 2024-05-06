Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації
Верховна Рада може вже цього тижня розглянути в другому читанні законопроєкт про штрафи за порушення мобілізації і військового обліку.
Джерело: перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук (парламентська фракція "Голос") у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Комітет уже розглянув цей законопроєкт і підтримав редакцію до другого читання. Думаю, ближчим часом розглянемо його на пленарному засіданні Ради. Може навіть цього тижня".
Деталі: Згідно з порівняльною таблицею, оприлюдненою на сайті парламенту, редакція другого читання проєкту закону передбачає, що за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) встановлюватимуться такі штрафи:
- в мирний час – від 3400 до 5100 гривень;
- повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень;
- в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень.
Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) планується встановити такі штрафи:
- в мирний час – від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 000 до 25 500 гривень – для посадових і юридичних осіб;
- повторно впродовж року – від 8500 до 11 900 гривень для громадян, від 25 500 до 34 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб;
- в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, від 34 000 до 51 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб.
Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.
Не накладатимуть штрафи за ненадання інформації, яка міститься в державних реєстрах.
Також законопроєкт передбачає, що в ТЦК можуть не складати протоколи за порушення правил військового обліку та мобілізації за статтями 210 та 210-1 КУпАП у випадку неявки належно повідомленої особи та за наявності у ТЦК даних про отримання виклику.
Передісторія:
- Верховна Рада 10 квітня ухвалила в першому читанні законопроєкт №10378.
- У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. До другого читання цю норму виключили.
- Також планувалося встановити високі штрафи. Зокрема, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 – 85 000 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 тисяч гривень.
- Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.