Рада зробила крок до посилення покарання за ухилення від мобілізації

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ. ФОТО З TELEGRAM ЯРОСЛАВА ЖЕЛЕЗНЯКА

Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Джерело: Железняк у Telegram

Пряма мова нардепа: "Парламент проголосував за основу (перше читання) #10379 законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації".

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Деталі: Железняк зазначив, що за законопроєкт проголосували 254 депутатів.

"Увага, так як питання пройшло тільки в першому (а не в цілому), то по факту схвалена зараз Урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

8 квітня голова комітету Сергій Іонушас у коментарі "Українській правді" повідомив, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність і визначив розміри штрафів для громадян і посадових та юридичних осіб.

Кабінет Міністрів 25 грудня минулого року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378) та "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення" (№10379).

Згодом уряд відкликав із парламенту проєкт закону №10378, а законодавча ініціатива №10379 залишилася на розгляді в народних депутатів.





