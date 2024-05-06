Зеленський на Ставці заслухав Сирського, що повернувся з передової

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому заслухав доповідь головкома української армії Олександра Сирського щодо ситуації на передовій.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Щойно провів засідання Ставки. Перше – це фронт. Доповідь головкома: він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів".

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Деталі: За словами президента, окремо на Ставці обговорили постачання від партнерів: терміни та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів.

Пряма мова: "За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами".

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Що передувало: Через складну ситуацію на сході головнокомандувач ЗСУ Сирський дві доби провів на передовій, де противник зосередив основні сили для наступу.