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Зеленський на Ставці заслухав Сирського, що повернувся з передової

Євген КізіловПонеділок, 6 травня 2024, 20:37
Зеленський на Ставці заслухав Сирського, що повернувся з передової
володимир зеленський та олександр сирський. фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому заслухав доповідь головкома української армії Олександра Сирського щодо ситуації на передовій.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Щойно провів засідання Ставки. Перше – це фронт. Доповідь головкома: він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів".

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Деталі: За словами президента, окремо на Ставці обговорили постачання від партнерів: терміни та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів.

Пряма мова: "За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Через складну ситуацію на сході головнокомандувач ЗСУ Сирський дві доби провів на передовій, де противник зосередив основні сили для наступу.

Теми: ЗеленськийСирськийвійна
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