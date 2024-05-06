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Макрон подякував Сі за обіцянку не продавати зброю Росії

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 6 травня 2024, 20:46
Макрон подякував Сі за обіцянку не продавати зброю Росії
Емманюель Макрон на зустрічі із Сі Цзіньпінем у Парижі. Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон провів переговори із китайським лідером Сі Цзіньпінем у Парижі та подякував останньому за зобов'язання "утриматися від продажу будь-якої зброї" Росії і, взагалі, не допомагати Москві.

Джерело: Макрон на спільній пресконференції в Парижі 6 травня, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: Макрон заявив, що Франція "поважає давні зв'язки між Китаєм і Росією".

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"З огляду на цю непросту історію, ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення", – додав він.

Французький президент також зазначив, що Париж прагне "підтримувати тісний діалог" з Китаєм, а візит Сі Цзіньпіна є нагодою переконатися, що Пекін не надає явної підтримки російським військовим зусиллям.

Макрон також привітав готовність китайського візаві "попросити всі сторони, що беруть участь" у різних конфліктах, "оголосити олімпійське перемир'я" під час Паризьких ігор цього літа.

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Нагадаємо, Сі Цзіньпін прибув до Франції вдень 5 травня, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами. У Франції він перебуватиме в понеділок і вівторок, після чого вирушить до Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.

Раніше повідомляли, що Владімір Путін у травні може вирушити з візитом до Китаю. 

Теми: МакронСі ЦзіньпінРосіязброя
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