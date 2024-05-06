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ГУР про анонс ядерних навчань у Росії: Нічого, крім заяв, не спостерігаємо

Тетяна ОлійникПонеділок, 6 травня 2024, 21:49
ГУР про анонс ядерних навчань у Росії: Нічого, крім заяв, не спостерігаємо
Андрій Юсов. Фото - Кирило Чуботін / Укрінформ / Getty imsges

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи наміри РФ провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї, заявив, що ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна.

Джерело: Юсов в етері телемарафону "Єдині новини", Укрінформ

Пряма мова: "Наразі чогось нового, крім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Уся необхідна інформація збирається, і над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ. Ядерний шантаж — це стабільна практика режиму Путіна. Якоїсь епохальної новини тут немає".

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Що передувало:

  • Міністерство оборони Росії 6 травня заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.
  • Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер назвав заяви російської сторони "прикладом безвідповідальної риторики, яку ми бачили з боку Росії й раніше". Райдер також наголосив, що США не спостерігають змін у стратегічному розташуванні російських сил, але "будуть продовжувати стежити за ситуацією".

Теми: розвідкаядерна зброяРосія
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