ISW: Кремль використовує ядерні погрози і дипломатичний шантаж, щоб контролювати Захід

Кремль знову активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Як повідомляють військові аналітики, рефлексивне управління є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Це тактика, яка формує супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вчинив дії, вигідні Росії.

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Російські посадовці постійно приурочують навчання з ядерної готовності та нечіткі погрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні, щоб змусити західних політиків стримувати себе і зменшити свою підтримку України.

Нинішнє очевидне відродження ядерної риторики, цього разу у формі запланованих тактичних навчань з використанням ядерної зброї, збігається з неминучим прибуттям західної зброї в Україну.

Російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відмовити західних партнерів України від надання додаткової військової підтримки і налякати західних політиків, щоб вони не дозволили українським військам використовувати надані Заходом системи для атак на законні військові об'єкти в Росії.

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Російські війська проводять планові ядерні навчання в рамках цієї ширшої інформаційної операції з ядерної риторики, але ISW продовжує оцінювати, що Росія вкрай малоймовірно застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або деінде.

Росія часто використовувала ядерне брязкання зброєю протягом повномасштабного вторгнення в Україну для того, щоб змусити Захід припинити надавати військову підтримку Україні.

Довідково:

Радянський математик Володимир Лефевр визначив рефлексивне управління як "процес перенесення причин прийняття рішення" на супротивника за допомогою "провокацій, інтриг, маскування, створення фальшивих об'єктів і брехні будь-якого типу".

Передісторія:

Міністерство оборони Росії повідомило 6 травня, що очільник Росії Володимир Путін доручив Генеральному штабу Росії підготуватися до проведення нестратегічних (тактичних) навчань з ядерною зброєю з метою "відпрацювання підготовки та застосування" тактичної ядерної зброї.

МО Росії заявило, що в цих навчаннях будуть задіяні ракетні з'єднання Південного військового округу Росії, а також російська авіація і військово-морські сили.

Міністерство оборони Росії та Міністерство закордонних справ Росії, зокрема, заявили, що Росія проведе ядерні навчання у відповідь на "провокаційні заяви і погрози", зроблені західними офіційними особами на адресу Росії.

МЗС Росії звинуватило США в розгортанні ракет середньої і малої дальності наземного базування "в різних регіонах світу", що, на думку МЗС Росії, дозволяє Росії відповісти на них тим же.

МЗС Росії також заявило, що розглядатиме прибуття F-16 в Україну як провокацію, оскільки Росія вважатиме F-16 носіями ядерної зброї - шаблонна погроза, з якою російські офіційні особи виступають відтоді, як західні держави вперше взяли на себе зобов'язання надіслати F-16 в Україну влітку 2023 р.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив офіційних осіб США, Франції та Великобританії в тому, що вони розглядають можливість відправки своїх військ в Україну, і заявив, що це виправдовує випробування Росією тактичної ядерної зброї. Медведєв також прямо погрожував "світовою катастрофою" в результаті втручання Заходу в Україну і попередив про російські удари по Вашингтону, Парижу і Лондону. Російські посадовці, зокрема Медведєв, є критично важливими елементами зусиль Росії з використання ядерної риторики як форми рефлексивного контролю.

МЗС Росії також викликало послів Великої Британії та Франції в Росії в рамках ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб відмовити західні уряди від підтримки України.

Ключові висновки ISW за 6 травня: