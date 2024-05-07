ISW: Кремль використовує ядерні погрози і дипломатичний шантаж, щоб контролювати Захід
Кремль знову активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Як повідомляють військові аналітики, рефлексивне управління є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Це тактика, яка формує супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вчинив дії, вигідні Росії.
Російські посадовці постійно приурочують навчання з ядерної готовності та нечіткі погрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні, щоб змусити західних політиків стримувати себе і зменшити свою підтримку України.
Нинішнє очевидне відродження ядерної риторики, цього разу у формі запланованих тактичних навчань з використанням ядерної зброї, збігається з неминучим прибуттям західної зброї в Україну.
Російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відмовити західних партнерів України від надання додаткової військової підтримки і налякати західних політиків, щоб вони не дозволили українським військам використовувати надані Заходом системи для атак на законні військові об'єкти в Росії.
Російські війська проводять планові ядерні навчання в рамках цієї ширшої інформаційної операції з ядерної риторики, але ISW продовжує оцінювати, що Росія вкрай малоймовірно застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або деінде.
Росія часто використовувала ядерне брязкання зброєю протягом повномасштабного вторгнення в Україну для того, щоб змусити Захід припинити надавати військову підтримку Україні.
Довідково:
- Радянський математик Володимир Лефевр визначив рефлексивне управління як "процес перенесення причин прийняття рішення" на супротивника за допомогою "провокацій, інтриг, маскування, створення фальшивих об'єктів і брехні будь-якого типу".
Передісторія:
- Міністерство оборони Росії повідомило 6 травня, що очільник Росії Володимир Путін доручив Генеральному штабу Росії підготуватися до проведення нестратегічних (тактичних) навчань з ядерною зброєю з метою "відпрацювання підготовки та застосування" тактичної ядерної зброї.
- МО Росії заявило, що в цих навчаннях будуть задіяні ракетні з'єднання Південного військового округу Росії, а також російська авіація і військово-морські сили.
- Міністерство оборони Росії та Міністерство закордонних справ Росії, зокрема, заявили, що Росія проведе ядерні навчання у відповідь на "провокаційні заяви і погрози", зроблені західними офіційними особами на адресу Росії.
- МЗС Росії звинуватило США в розгортанні ракет середньої і малої дальності наземного базування "в різних регіонах світу", що, на думку МЗС Росії, дозволяє Росії відповісти на них тим же.
- МЗС Росії також заявило, що розглядатиме прибуття F-16 в Україну як провокацію, оскільки Росія вважатиме F-16 носіями ядерної зброї - шаблонна погроза, з якою російські офіційні особи виступають відтоді, як західні держави вперше взяли на себе зобов'язання надіслати F-16 в Україну влітку 2023 р.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив офіційних осіб США, Франції та Великобританії в тому, що вони розглядають можливість відправки своїх військ в Україну, і заявив, що це виправдовує випробування Росією тактичної ядерної зброї. Медведєв також прямо погрожував "світовою катастрофою" в результаті втручання Заходу в Україну і попередив про російські удари по Вашингтону, Парижу і Лондону. Російські посадовці, зокрема Медведєв, є критично важливими елементами зусиль Росії з використання ядерної риторики як форми рефлексивного контролю.
- МЗС Росії також викликало послів Великої Британії та Франції в Росії в рамках ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб відмовити західні уряди від підтримки України.
Ключові висновки ISW за 6 травня:
- Кремль, схоже, посилює кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції.
- Російські еліти та кремлівські чиновники змагаються за впливові посади в російському уряді напередодні інавгурації Путіна 7 травня, щоб завчасно забезпечити собі впливові ролі на випадок, якщо очільник Росії залишить владу наприкінці свого нового терміну.
- Російське інсайдерське джерело, яке зазвичай точно повідомляє про зміни в російському військовому командуванні, стверджує, що російське військове командування призначило командувачів і начальників штабів новостворених Ленінградського і Московського військових округів.
- Кремль продовжує посилювати обмеження щодо осіб, яких він називає "іноземними агентами", обмежуючи їхню можливість обіймати державні посади, що, ймовірно, є завуальованою чисткою чиновників, які недостатньо узгоджуються з Кремлем.
- Головне управління розвідки України провело успішний удар морським безпілотником по російському патрульному катеру в окупованому Криму 6 травня. Українські сили адаптують свої морські безпілотники для боротьби з російськими оборонними заходами.
- Росія може втрутитися у громадянську війну в Судані, щоб підтримати Суданські збройні сили в їх прагненні отримати військово-морську базу в Червоному морі для Росії, що узгодило б іранську і російську політику в Судані і створило б можливості для посилення ірансько-російського співробітництва в Судані і в більш широкому регіоні Червоного моря.
- Росія прагне отримати порт на Червоному морі з 2008 року, щоб захистити свої економічні інтереси в цьому регіоні і поліпшити свою військову міць, збільшивши свою здатність кидати виклик Заходу в ширшому регіоні, в тому числі в Середземному морі і Індійському океані.
- Підтримка Росією Суданських збройних сил принесла б велику користь Ірану, узгодивши іранську і російську політику і стратегію в регіоні, що сприяло б досягненню власних цілей Ірану щодо забезпечення бази на Червоному морі в Судані.
- Крім того, Кремль переслідує вторинні цілі, в тому числі витіснення українського і американського впливу в Судані.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування на північний захід від Сватового, поблизу Авдіївки, на заході Запорізької області та на сході (лівобережжі) Херсонської області.
- Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров заявив, що російська влада створила інфраструктуру, необхідну для призову українців в окупованій Запорізькій області, і планує призвати понад 150 000 українців до російської армії.