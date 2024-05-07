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ISW: Кремль використовує ядерні погрози і дипломатичний шантаж, щоб контролювати Захід

Олена ІвашківВівторок, 7 травня 2024, 04:25
ISW: Кремль використовує ядерні погрози і дипломатичний шантаж, щоб контролювати Захід
Російська ядерна зброя, фото: ria.ru

Кремль знову активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Як повідомляють військові аналітики, рефлексивне управління є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Це тактика, яка формує супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вчинив дії, вигідні Росії. 

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Російські посадовці постійно приурочують навчання з ядерної готовності та нечіткі погрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні, щоб змусити західних політиків стримувати себе і зменшити свою підтримку України. 

Нинішнє очевидне відродження ядерної риторики, цього разу у формі запланованих тактичних навчань з використанням ядерної зброї, збігається з неминучим прибуттям західної зброї в Україну. 

Російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відмовити західних партнерів України від надання додаткової військової підтримки і налякати західних політиків, щоб вони не дозволили українським військам використовувати надані Заходом системи для атак на законні військові об'єкти в Росії. 

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Російські війська проводять планові ядерні навчання в рамках цієї ширшої інформаційної операції з ядерної риторики, але ISW продовжує оцінювати, що Росія вкрай малоймовірно застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або деінде.

Росія часто використовувала ядерне брязкання зброєю протягом повномасштабного вторгнення в Україну для того, щоб змусити Захід припинити надавати військову підтримку Україні. 

Довідково: 

  • Радянський математик Володимир Лефевр визначив рефлексивне управління як "процес перенесення причин прийняття рішення" на супротивника за допомогою "провокацій, інтриг, маскування, створення фальшивих об'єктів і брехні будь-якого типу". 

Передісторія:

  • Міністерство оборони Росії повідомило 6 травня, що очільник Росії Володимир Путін доручив Генеральному штабу Росії підготуватися до проведення нестратегічних (тактичних) навчань з ядерною зброєю з метою "відпрацювання підготовки та застосування" тактичної ядерної зброї. 
  • МО Росії заявило, що в цих навчаннях будуть задіяні ракетні з'єднання Південного військового округу Росії, а також російська авіація і військово-морські сили. 
  • Міністерство оборони Росії та Міністерство закордонних справ Росії, зокрема, заявили, що Росія проведе ядерні навчання у відповідь на "провокаційні заяви і погрози", зроблені західними офіційними особами на адресу Росії. 
  • МЗС Росії звинуватило США в розгортанні ракет середньої і малої дальності наземного базування "в різних регіонах світу", що, на думку МЗС Росії, дозволяє Росії відповісти на них тим же. 
  • МЗС Росії також заявило, що розглядатиме прибуття F-16 в Україну як провокацію, оскільки Росія вважатиме F-16 носіями ядерної зброї - шаблонна погроза, з якою російські офіційні особи виступають відтоді, як західні держави вперше взяли на себе зобов'язання надіслати F-16 в Україну влітку 2023 р. 
  • Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив офіційних осіб США, Франції та Великобританії в тому, що вони розглядають можливість відправки своїх військ в Україну, і заявив, що це виправдовує випробування Росією тактичної ядерної зброї. Медведєв також прямо погрожував "світовою катастрофою" в результаті втручання Заходу в Україну і попередив про російські удари по Вашингтону, Парижу і Лондону. Російські посадовці, зокрема Медведєв, є критично важливими елементами зусиль Росії з використання ядерної риторики як форми рефлексивного контролю.
  • МЗС Росії також викликало послів Великої Британії та Франції в Росії в рамках ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб відмовити західні уряди від підтримки України. 

Ключові висновки ISW за 6 травня:

  • Кремль, схоже, посилює кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції.
  • Російські еліти та кремлівські чиновники змагаються за впливові посади в російському уряді напередодні інавгурації Путіна 7 травня, щоб завчасно забезпечити собі впливові ролі на випадок, якщо очільник Росії залишить владу наприкінці свого нового терміну.
  • Російське інсайдерське джерело, яке зазвичай точно повідомляє про зміни в російському військовому командуванні, стверджує, що російське військове командування призначило командувачів і начальників штабів новостворених Ленінградського і Московського військових округів.
  • Кремль продовжує посилювати обмеження щодо осіб, яких він називає "іноземними агентами", обмежуючи їхню можливість обіймати державні посади, що, ймовірно, є завуальованою чисткою чиновників, які недостатньо узгоджуються з Кремлем.
  • Головне управління розвідки України провело успішний удар морським безпілотником по російському патрульному катеру в окупованому Криму 6 травня. Українські сили адаптують свої морські безпілотники для боротьби з російськими оборонними заходами.
  • Росія може втрутитися у громадянську війну в Судані, щоб підтримати Суданські збройні сили в їх прагненні отримати військово-морську базу в Червоному морі для Росії, що узгодило б іранську і російську політику в Судані і створило б можливості для посилення ірансько-російського співробітництва в Судані і в більш широкому регіоні Червоного моря.
  • Росія прагне отримати порт на Червоному морі з 2008 року, щоб захистити свої економічні інтереси в цьому регіоні і поліпшити свою військову міць, збільшивши свою здатність кидати виклик Заходу в ширшому регіоні, в тому числі в Середземному морі і Індійському океані.
  • Підтримка Росією Суданських збройних сил принесла б велику користь Ірану, узгодивши іранську і російську політику і стратегію в регіоні, що сприяло б досягненню власних цілей Ірану щодо забезпечення бази на Червоному морі в Судані.
  • Крім того, Кремль переслідує вторинні цілі, в тому числі витіснення українського і американського впливу в Судані.
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування на північний захід від Сватового, поблизу Авдіївки, на заході Запорізької області та на сході (лівобережжі) Херсонської області.
  • Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров заявив, що російська влада створила інфраструктуру, необхідну для призову українців в окупованій Запорізькій області, і планує призвати понад 150 000 українців до російської армії.

Теми: Росіявійнаядерна зброяISW
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