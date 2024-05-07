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В ЦАХАЛ заявили, що взяли під контроль КПП "Рафах" зі сторони Гази

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 травня 2024, 09:41
В ЦАХАЛ заявили, що взяли під контроль КПП Рафах зі сторони Гази
Фото:Getty Images

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у вівторок 7 травня заявила, що отримала оперативний контроль на КПП "Рафах" з боку Сектора Гази і зупинила його роботу.

Джерело: Israel Defense Forces, CNN, "Радио Свобода"

Дослівно: "ЦАХАЛ розпочав цілеспрямовану антитерористичну операцію в районі східного Рафаху; після отримання розвідувальних даних, які вказували на те, що контрольно-пропускний пункт "Рафах" у східному Рафаху використовується в терористичних цілях, війська ЦАХАЛу отримали оперативний контроль над газильською стороною контрольно-пропускного пункту".

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Деталі: Військові Ізраїлю повідомили, що вночі  у понеділок сухопутні війська ЦАХАЛу розпочали контртерористичну операцію в певних районах східного Рафаху.

Ізраїльські військові запевняють, що перед початком операції ЦАХАЛ закликав мешканців східного Рафаху тимчасово евакуюватися до розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі, де ЦАХАЛ сприяв розширенню польових шпиталів, наметів і збільшенню запасів води, їжі та медикаментів. "Міжнародним організаціям, які працювали в цьому районі, також було рекомендовано тимчасово евакуюватися до початку операції", - говориться у повідомленні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Ізраїль проводить бойову операцію в секторі Газа після нападу ХАМАС на південь країни 7 жовтня. Тоді було вбито понад 1200 мирних жителів, понад 250 осіб було взято в заручники і вивезено в Газу. Ізраїль заявив, що його мета - повне знищення ХАМАС у секторі Газа.

Незважаючи на міжнародний тиск, Ізраїль неодноразово попереджав, що ЦАХАЛ увійде в Рафах (місто у Секторі Газі на кордоні з Єгиптом) для боротьби з рештою бойовиків ХАМАС.

Що було раніше:

  • У понеділок ввечері Ізраїль почав наносити удари по цілях у місті Рафах на півдні Сектора Гази.
  • Минулого місяця президент США Джо Байден назвав помилкою підхід Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.
  • У США цього тижня повторили, що не бачили плану запланованої Ізраїлем операції на місто Рафах проти ХАМАС, який би захистив цивільне населення, та повторили, що Вашингтон не може підтримати такий наступ.

Теми: Сектор ГазиІзраїль
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