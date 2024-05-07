В ЦАХАЛ заявили, що взяли під контроль КПП "Рафах" зі сторони Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у вівторок 7 травня заявила, що отримала оперативний контроль на КПП "Рафах" з боку Сектора Гази і зупинила його роботу.

Джерело: Israel Defense Forces, CNN, "Радио Свобода"

Дослівно: "ЦАХАЛ розпочав цілеспрямовану антитерористичну операцію в районі східного Рафаху; після отримання розвідувальних даних, які вказували на те, що контрольно-пропускний пункт "Рафах" у східному Рафаху використовується в терористичних цілях, війська ЦАХАЛу отримали оперативний контроль над газильською стороною контрольно-пропускного пункту".

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Деталі: Військові Ізраїлю повідомили, що вночі у понеділок сухопутні війська ЦАХАЛу розпочали контртерористичну операцію в певних районах східного Рафаху.

Ізраїльські військові запевняють, що перед початком операції ЦАХАЛ закликав мешканців східного Рафаху тимчасово евакуюватися до розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі, де ЦАХАЛ сприяв розширенню польових шпиталів, наметів і збільшенню запасів води, їжі та медикаментів. "Міжнародним організаціям, які працювали в цьому районі, також було рекомендовано тимчасово евакуюватися до початку операції", - говориться у повідомленні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Ізраїль проводить бойову операцію в секторі Газа після нападу ХАМАС на південь країни 7 жовтня. Тоді було вбито понад 1200 мирних жителів, понад 250 осіб було взято в заручники і вивезено в Газу. Ізраїль заявив, що його мета - повне знищення ХАМАС у секторі Газа.

Незважаючи на міжнародний тиск, Ізраїль неодноразово попереджав, що ЦАХАЛ увійде в Рафах (місто у Секторі Газі на кордоні з Єгиптом) для боротьби з рештою бойовиків ХАМАС.

Що було раніше: