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РФ завдала 224 ударів по Сумщині за добу: один загиблий та четверо поранених

Валентина РоманенкоВівторок, 7 травня 2024, 10:47
РФ завдала 224 ударів по Сумщині за добу: один загиблий та четверо поранених
уламки збитого дрона-камікадзе. фото поліції

Впродовж доби 6 травня війська РФ завдали 224 ударів по території Сумської області області: загинула людина, отримали поранення двоє малолітніх дітей та двоє дорослих.

Джерело: поліція Сумщини

Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків, три приватних домоволодіння, шість багатоквартирних будинків, вісім транспортних засобів, дві будівлі елеватора, дві адмінбудівлі, об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури, майно одного з підприємств, магазин та складське приміщення.

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Крім того, знищено ангар підприємства та сталося загорання резервуару з паливо-мастильними матеріалами.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за щодо порушення законів та звичаїв війни.

 

Що передувало: Сумська облдержадміністрація повідомляла, що російська армія 6 травня обстріляла Краснопільську громаду на Сумщині артилерії: був поранений чоловік та двоє дітей.

Теми: Сумська областьвійнаполіція
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