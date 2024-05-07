РФ завдала 224 ударів по Сумщині за добу: один загиблий та четверо поранених
Впродовж доби 6 травня війська РФ завдали 224 ударів по території Сумської області області: загинула людина, отримали поранення двоє малолітніх дітей та двоє дорослих.
Джерело: поліція Сумщини
Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків, три приватних домоволодіння, шість багатоквартирних будинків, вісім транспортних засобів, дві будівлі елеватора, дві адмінбудівлі, об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури, майно одного з підприємств, магазин та складське приміщення.
Крім того, знищено ангар підприємства та сталося загорання резервуару з паливо-мастильними матеріалами.
За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за щодо порушення законів та звичаїв війни.
Що передувало: Сумська облдержадміністрація повідомляла, що російська армія 6 травня обстріляла Краснопільську громаду на Сумщині артилерії: був поранений чоловік та двоє дітей.