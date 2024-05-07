Росіяни вранці атакували Нікополь, поранили жінку - ОВА

Російські війська вранці, 7 травня, обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області, на місто також було спрямовано дрон-камікадзе, у результаті чого поранено жінку.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вже зранку російські війська знову обстріляли Нікополь. Гатили з артилерії. А ще – скерували дрон-камікадзе".

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Деталі: Лисак повідомив, що через атаку постраждала жінка старшого віку, у неї осколкові поранення. Наразі постраждала у стані середньої тяжкості отримує необхідну медичну допомогу у лікарні.

Що було раніше: Перед цим у Нікополі внаслідок російського обстрілу зазнав пошкоджень Преображенський кафедральний собор УПЦ.