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У Росії провели "інавгурацію" Путіна

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 травня 2024, 13:10
У Росії провели інавгурацію Путіна
Володимир Путін, фото: getty Images

Влада РФ у столиці-країни агресора провела так звану "інавгурацію" правителя Росії Володимира Путіна після організованих Кремлем непрозорих "виборів". Путін фактично знаходиться у владі з 2000 року, і зможе правити країною ще 6 років.

Джерело: пряма трансляція з Москви, російські пропагандисти

Деталі: На церемонії у Кремлі Путін виголосив присягу, в якій пообіцяв захищати "права і свободи людини і громадянина".

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У своїй промові Путін заявив, що "ми впевнено дивимося вперед" і "разом переможемо".  Він також почав переконувати, що начебто не відмовляється від діалогу із західними країнами: "Вибір за ними (Заходом – ред.). Чи мають вони намір і далі намагатися стримувати розвиток Росії, продовжувати політику агресії, тиску на нашу країну, який не припиняється роками, чи шукати шлях до співпраці та миру", - сказав Путін.

Нагадаємо: У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не бачать правових підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що в ході так званих "виборів" в РФ були порушені положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  •  Чехія та Естонія, а також Латвія перед цим підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Владіміра Путіна 7 травня.
  • Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" кремлівського правителя.
  • Європарламент раніше ухвалив резолюцію, у якій засудив те, як проходили "перевибори" Владіміра Путіна та закликав не вважити їх легітимними

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Українська правда" та "Європейська правда" більше не вживають термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

Теми: ПутінРосія
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