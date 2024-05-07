У Росії провели "інавгурацію" Путіна

Влада РФ у столиці-країни агресора провела так звану "інавгурацію" правителя Росії Володимира Путіна після організованих Кремлем непрозорих "виборів". Путін фактично знаходиться у владі з 2000 року, і зможе правити країною ще 6 років.

Джерело: пряма трансляція з Москви, російські пропагандисти

Деталі: На церемонії у Кремлі Путін виголосив присягу, в якій пообіцяв захищати "права і свободи людини і громадянина".

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У своїй промові Путін заявив, що "ми впевнено дивимося вперед" і "разом переможемо". Він також почав переконувати, що начебто не відмовляється від діалогу із західними країнами: "Вибір за ними (Заходом – ред.). Чи мають вони намір і далі намагатися стримувати розвиток Росії, продовжувати політику агресії, тиску на нашу країну, який не припиняється роками, чи шукати шлях до співпраці та миру", - сказав Путін.

Нагадаємо: У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не бачать правових підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що в ході так званих "виборів" в РФ були порушені положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин.

Що було раніше:

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Чехія та Естонія, а також Латвія перед цим підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Владіміра Путіна 7 травня.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" кремлівського правителя.

Європарламент раніше ухвалив резолюцію, у якій засудив те, як проходили "перевибори" Владіміра Путіна та закликав не вважити їх легітимними.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Українська правда" та "Європейська правда" більше не вживають термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.