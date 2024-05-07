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МВС запускає два сервіси для військових: еКабінет постраждалого і гарячу лінію

Валентина РоманенкоВівторок, 7 травня 2024, 14:41
МВС запускає два сервіси для військових: еКабінет постраждалого і гарячу лінію
ілюстрація МВС

Міністерство внутрішніх справ 7 травня запускає два сервіси для військовослужбовців та працівників органів системи МВС: електронний кабінет постраждалого і контактний центр з питань соціального захисту.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Перший сервіс – електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. Там військовослужбовці Нацгвардії, Держприкордонслужби, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу.

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Для цього потрібно зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

Водночас розпочинає роботу контактний центр із питань соціального захисту – 1536. Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.

Теми: МВСвійнадіджиталізація
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