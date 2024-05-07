Лукашенко слідом за Путіним вирішив перевірити "ядерні підрозділи"

В Білорусі вирішили раптово провести перевірку підрозділів, що здатні застосовувати тактичну ядерну зброю.

Джерело: повідомлення Міноборони Білорусі, аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Раптово перевірити підрозділи, здатні застосовувати тактичну ядерну зброю, розпорядився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

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Дослівно "Беларускі Гаюн": "До перевірки залучають ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази і 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ОТРК "Іскандер-М". У навчаннях також візьме участь підрозділ 336-ї реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М".

Зазначалося, що під час перевірки буде "перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами". Зокрема, буде відпрацьовано питання подачі спецбоєприпасів у військові частини, та їх завантаження на пускові установки (підвіска на літаки)".

Деталі: Аналатики підкреслили, що перевірка почалася на тлі оголошення про підготовку до проведення в Росії навчань із застосування тактичної ядерної зброї. Вони припускають, що, ймовірно, для цього будуть задіяні полігони "Осиповицький" і "Німан".

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