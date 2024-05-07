Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Лукашенко слідом за Путіним вирішив перевірити "ядерні підрозділи"

Олександр ШумілінВівторок, 7 травня 2024, 16:33
Лукашенко слідом за Путіним вирішив перевірити ядерні підрозділи
Фото: "Беларускі Гаюн"

В Білорусі вирішили раптово провести перевірку підрозділів, що здатні застосовувати тактичну ядерну зброю.

Джерело: повідомлення Міноборони Білорусі, аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Раптово перевірити підрозділи, здатні застосовувати тактичну ядерну зброю, розпорядився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Реклама:

Дослівно "Беларускі Гаюн": "До перевірки залучають ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази і 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ОТРК "Іскандер-М". У навчаннях також візьме участь підрозділ 336-ї реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М".

Зазначалося, що під час перевірки буде "перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами". Зокрема, буде відпрацьовано питання подачі спецбоєприпасів у військові частини, та їх завантаження на пускові установки (підвіска на літаки)".

Деталі: Аналатики підкреслили, що перевірка почалася на тлі оголошення про підготовку до проведення в Росії навчань із застосування тактичної ядерної зброї. Вони припускають, що, ймовірно, для цього будуть задіяні полігони "Осиповицький" і "Німан".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Міністерство оборони Росії 6 травня заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.
  • В РФ заявили, що навчання начебто потрібні для реагування "на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

Теми: ядерна зброяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни касетними боєприпасами обстріляли Вовчанську громаду: серед поранених очільник МВА

фотоНа Закарпатті при перевірці документів чоловік стріляв у поліціянта

Свириденко скасовує наказ про бронювання Glovo та Favbet

У ДПСУ пояснили, що зміниться для чоловіків при перетині кордону з 18 травня

Генерації та імпорту хронічно не вистачає: у Yasno розповіли про поточний стан в енергетиці

Генштаб: ЗСУ зірвали плани Росії просунутися та закріпитися у міській забудові Вовчанська

Усі новини...
ядерна зброя
Кірбі про ядерний шантаж: Росії просто треба вивести свої війська 
ISW: Кремль використовує ядерні погрози і дипломатичний шантаж, щоб контролювати Захід
ГУР про анонс ядерних навчань у Росії: Нічого, крім заяв, не спостерігаємо
Останні новини
16:11
Росіяни касетними боєприпасами обстріляли Вовчанську громаду: серед поранених очільник МВА
16:10
Українського баскетболіста затримали при спробі незаконно перетнути кордон
16:06
відеоБійці "Хартії" відбили штурм окупантів у районі Липців на Харківщині
16:00
фотоДо Дня вишиванки "Укрпошта" випустила марки з елементами вишивок Харківщини та Криму
15:53
фотоНа Закарпатті при перевірці документів чоловік стріляв у поліціянта
15:46
фотоНа Харківщині окупанти вбили двох жінок і поранили ще чотирьох людей
15:23
фото"Не піти було б соромно": до ЗСУ мобілізувався відомий видавець
14:55
Свириденко скасовує наказ про бронювання Glovo та Favbet
14:48
відеоВ Одесі люди в формі виволокли чоловіка з автобуса. У ТЦК розбираються
14:30
Частина споруд колишнього монастиря Києво-Печерської лаври стане музеями
Усі новини...
Реклама:
Реклама: