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Уряд підтримав проєкт указу Зеленського про створення Сил безпілотних систем в ЗСУ

Тетяна ОлійникВівторок, 7 травня 2024, 19:14
Уряд підтримав проєкт указу Зеленського про створення Сил безпілотних систем в ЗСУ
Ілюстративне фото - Getty Images

Кабінет міністрів 7 травня підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

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Це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку Росії".

Деталі: Умєров також нагадав, що Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання бойового потенціалу та технологічної переваги над російським військом.

Для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.

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Теми: безпілотникиКабінет міністрівЗеленський
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