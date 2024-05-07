Уряд підтримав проєкт указу Зеленського про створення Сил безпілотних систем в ЗСУ
Кабінет міністрів 7 травня підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку Росії".
Деталі: Умєров також нагадав, що Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання бойового потенціалу та технологічної переваги над російським військом.
Для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.
Що передувало:
- 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів створити Сили безпілотних систем у складі Збройних сил України.