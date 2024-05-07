ЗМІ: Нейтральні держави Європи попросили НАТО про тіснішу співпрацю через агресію Росії

Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта у спільному листі до Північноатлантичного Альянсу висловили бажання розширити двосторонню співпрацю на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі після російського вторгнення в Україну.

Джерело: австрійська газета Die Presse з посиланням на листа, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними Die Presse, ще в грудні 2023 року чотири нейтральні держави Європи, яких іноді об'єднують у групу WEP4 (Western European Partners), надіслали Альянсу листа на дві сторінки, в якому заявили про бажання розширити відносини з НАТО.

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У листі зазначається, що ситуація з безпекою в Європі суттєво погіршилася і залишається нестабільною, тому WEP4 – які вже є "найближчими партнерами НАТО" – хочуть посилити військову співпрацю з Альянсом, яка "набуває все більшого значення".

Дипломати чотирьох країн також виклали власні пропозиції щодо посилення цієї співпраці, зокрема додаткові спільні військові навчання або "привілейований доступ до документів і розвідданих Альянсу".

У коментарі Die Presse Міністерство закордонних справ Австрії фактично підтвердило автентичність листа, зазначивши, що ініціатива WEP4 зумовлена геополітичними змінами.

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Тоді як нейтральні Швеція та Фінляндія після повномасштабного вторгнення Росії до України відмовились від нейтралітету та приєднались до НАТО, країни WEP4 на такий крок не пішли. Тим не менш, приміром, швейцарський уряд неодноразово декларував намір поглибити співпрацю з Альянсом.

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