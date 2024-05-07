У Луганську пролунало кілька вибухів та спалахнула нафтобаза

Пожежа на нафтобазі у Луганську, фото: ТАСС

Пізно ввечері у Луганську пролунали вибухи. Після цього загорілася нафтобаза, розташована у самому місті.

Джерело: ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник, російське пропагандиське агентство "РИА Новости", місцеві Телеграм-канали, DeepState

Деталі: За словами Пасічника, на місці працюють працівники МНС. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Російські пропагандисти з посиланням на власкора також написали про "кілька вибухів в Луганську".

Пізно ввечері у Луганську пролунали вибухи. Після цього загорілася нафтобаза, розташована у самому місті. pic.twitter.com/H36ejnPUMZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2024

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За даними DeepState, окупований росіянами з 2014 року Луганськ зараз на відстані близько 100 кілометрів від лінії фронту.

Доповнено о 00.35: Пасічник додав, що внаслідок удару пошкоджені лінії електропередачі, будинки в районі нафтобази частково знеструмлені.

Також горить газопровід високого тиску. У гасінні пожежі задіяні всі луганські підрозділи МНС.

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