У Луганську пролунало кілька вибухів та спалахнула нафтобаза
Пізно ввечері у Луганську пролунали вибухи. Після цього загорілася нафтобаза, розташована у самому місті.
Джерело: ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник, російське пропагандиське агентство "РИА Новости", місцеві Телеграм-канали, DeepState
Деталі: За словами Пасічника, на місці працюють працівники МНС. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Російські пропагандисти з посиланням на власкора також написали про "кілька вибухів в Луганську".
Пізно ввечері у Луганську пролунали вибухи. Після цього загорілася нафтобаза, розташована у самому місті. pic.twitter.com/H36ejnPUMZ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2024
За даними DeepState, окупований росіянами з 2014 року Луганськ зараз на відстані близько 100 кілометрів від лінії фронту.
Доповнено о 00.35: Пасічник додав, що внаслідок удару пошкоджені лінії електропередачі, будинки в районі нафтобази частково знеструмлені.
Також горить газопровід високого тиску. У гасінні пожежі задіяні всі луганські підрозділи МНС.
Передісторія:
- 1 травня у мережі з'явилися кадри ймовірного ураження балістичними ракетами ATACMS скупчення окупантів поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині. На кадрах, які зняв дрон, видно велике скупчення особового складу окупантів та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.