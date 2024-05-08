На Київщині працювала ППО

У ніч на середу під час російського ракетного удару в Київській області працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "У регіоні працюють сили ППО.

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Деталі: Обласна влада також закликала подбати про власну безпеку і залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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