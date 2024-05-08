ЗМІ: У Запоріжжі та на Івано-Франківщині було чутно вибухи

Люди в укритті, фото: Getty Images

У ніч на середу у Запоріжжі пролунала серія вибухів, також вибухи було чутно у Івано-Франківській області.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Вибухи пролунали під час ракетного удару Росії по Україні.

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За інформацією місцевих журналістів, у Запоріжжі тричі було чути звуки вибухів.

Нагадаємо:

У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.