Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

ЗМІ: У Запоріжжі та на Івано-Франківщині було чутно вибухи

Олена ІвашківСереда, 8 травня 2024, 04:45
ЗМІ: У Запоріжжі та на Івано-Франківщині було чутно вибухи
Люди в укритті, фото: Getty Images

У ніч на середу у Запоріжжі пролунала серія вибухів, також вибухи було чутно у Івано-Франківській області.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Вибухи пролунали під час ракетного удару Росії по Україні.

Реклама:

За інформацією місцевих журналістів, у Запоріжжі тричі було чути звуки вибухів.

Нагадаємо: 

  • У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Запоріжжявибухракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Запоріжжя
У Запоріжжі та районі збудують 5 підземних шкіл − ОВА
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту в Запоріжжі
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: