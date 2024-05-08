ЗМІ: У Запоріжжі та на Івано-Франківщині було чутно вибухи
Середа, 8 травня 2024, 04:45
У ніч на середу у Запоріжжі пролунала серія вибухів, також вибухи було чутно у Івано-Франківській області.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Вибухи пролунали під час ракетного удару Росії по Україні.
Реклама:
За інформацією місцевих журналістів, у Запоріжжі тричі було чути звуки вибухів.
Нагадаємо:
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
ВІДЕО ДНЯ