ОВА: На Львівщині працювала ППО

У ніч на середу у Львівській області працювала протиповітряна оборона.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Телеграм, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Військові повідомили про ракети на Львівщині напрямком на Львів.

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Доповнено о 5.09: За словами Козицького, деякі ракети змінили курс. Рухаються на Стрийщину. Також фіксують повітряні цілі у напрямку Червоноградського району.

Нагадаємо:

У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.