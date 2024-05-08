ОВА: На Львівщині працювала ППО
Середа, 8 травня 2024, 05:03
У ніч на середу у Львівській області працювала протиповітряна оборона.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Телеграм, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Військові повідомили про ракети на Львівщині напрямком на Львів.
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Доповнено о 5.09: За словами Козицького, деякі ракети змінили курс. Рухаються на Стрийщину. Також фіксують повітряні цілі у напрямку Червоноградського району.
Нагадаємо:
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
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