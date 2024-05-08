КМВА: У Києві працювала ППО

У ніч на середу у Києві працювала протиповітряна оборона.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко

Пряма мова: "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

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О 5.14 Повітряні сили повідомили про ще одну ракету у напрямку Києва.

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