Росіяни вдарили по Білозерці на Херсонщині: є загибла та постраждалі

Вночі російські війська обстріляли Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка, ще троє людей поранені.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська ОВА

Пряма мова: "Внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей – поранені".

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Деталі: Повідомляється, що у важкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя та руки. Також у медзакладі наразі перебуває 65-річна жінка. У неї діагностували контузію та вибухову травму. Лікарі оцінюють стан жінки як середньої тяжкості.

Оновлено: Пізніше Херсонська ОВА написала, що через російську атаку до лікарні звернулася ще одна постраждала. Жінка отримала струс головного мозку та контузію. Потерпілу шпиталізували. Наразі їй надають необхідну меддопомогу.

Передісторія:

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