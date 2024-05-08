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Журналістів знову пустили в Раду, але з низкою умов

Ірина БалачукСереда, 8 травня 2024, 11:36
Журналістів знову пустили в Раду, але з низкою умов
Фото з сайту ВР

Представникам ЗМІ відкрили доступ до приміщення Верховної Ради − відповідне розпорядження про акредитацію медіа при ВР на період дії воєнного стану підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Джерело: сайт ВР, кореспондент "Української правди"

Дослівно пресслужба Ради: "Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це − спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтерв’ю, трансляції засідань тощо".  

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Фото з сайту ВР

Деталі: Повідомляється, що 7 травня Стефанчук та керівник Апарату ВР В’ячеслав Штучний провели зустріч із журналістами, де розповіли про особливості роботи у прес-центрі, зокрема про необхідність спускатися в укриття під час повітряної тривоги. 

У ВР підкреслили, що одночасно у прес-центрі може перебувати не більше 30 представників медіа.

Це обумовлене безпековими вимогами і кількістю місць у найпростішому укритті будівлі парламенту.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє кореспондент "Української правди", який був присутній на зустрічі, журналісти зможуть працювати тільки в пресцентрі на 3-му поверсі Верховної Ради. Доступ до кулуарів на 2-му поверсі закритий.

Для роботи в парламенті представникам засобів масової інформації необхідно буде пройти переакредитацію − її порядок незабаром оприлюднять.

До пресцентру допускатимуть не більше двох медійників від кожного ЗМІ.

Представникам медіа заборонятиметься, зокрема, проводити пряму трансляцію з будівлі парламенту, фотографувати фортифікаційні споруди у ВР, анонсувати парламентські засідання.

Оприлюднювати інформацію про роботу ВР можна буде через годину після оголошення перерви в пленарному засіданні.

Для довідки: Із початку повномасштабного вторгнення РФ журналістам заборонили доступ до будівлі Верховної Ради. Також з 24 лютого 2022 року не ведеться пряма трансляція засідань парламенту.

Передісторія:

  • Наприкінці 2023 року голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин  заявив, що в апараті ВР розробляють механізм переакредитації представників ЗМІ, що надалі сприятиме покращенню їхнього доступу до роботи в парламенті.
  • 1 травня керівник апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний заявив, що представників ЗМІ знову почнуть пускати до парламенту під час засідань, але обмежать їх кількість до 20 – 30 осіб. Повідомлялось, що після Великодня з журналістами проведуть спеціальний інструктаж.

Теми: ЗМІВерховна Рада
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