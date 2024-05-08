Журналістів знову пустили в Раду, але з низкою умов

Представникам ЗМІ відкрили доступ до приміщення Верховної Ради − відповідне розпорядження про акредитацію медіа при ВР на період дії воєнного стану підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Джерело: сайт ВР, кореспондент "Української правди"

Дослівно пресслужба Ради: "Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це − спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтерв’ю, трансляції засідань тощо".

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Фото з сайту ВР

Деталі: Повідомляється, що 7 травня Стефанчук та керівник Апарату ВР В’ячеслав Штучний провели зустріч із журналістами, де розповіли про особливості роботи у прес-центрі, зокрема про необхідність спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

У ВР підкреслили, що одночасно у прес-центрі може перебувати не більше 30 представників медіа.

Це обумовлене безпековими вимогами і кількістю місць у найпростішому укритті будівлі парламенту.

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Як повідомляє кореспондент "Української правди", який був присутній на зустрічі, журналісти зможуть працювати тільки в пресцентрі на 3-му поверсі Верховної Ради. Доступ до кулуарів на 2-му поверсі закритий.

Для роботи в парламенті представникам засобів масової інформації необхідно буде пройти переакредитацію − її порядок незабаром оприлюднять.

До пресцентру допускатимуть не більше двох медійників від кожного ЗМІ.

Представникам медіа заборонятиметься, зокрема, проводити пряму трансляцію з будівлі парламенту, фотографувати фортифікаційні споруди у ВР, анонсувати парламентські засідання.

Оприлюднювати інформацію про роботу ВР можна буде через годину після оголошення перерви в пленарному засіданні.

Для довідки: Із початку повномасштабного вторгнення РФ журналістам заборонили доступ до будівлі Верховної Ради. Також з 24 лютого 2022 року не ведеться пряма трансляція засідань парламенту.

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