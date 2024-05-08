Вбивство підлітка на фунікулері: підозрюваному співробітнику УДО посилили відповідальність
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві, в результаті якої загинув підліток: відстороненому працівнику УДО Артему Косову перекваліфікували підозру на тяжчу статтю.
Дослівно ДБР: "У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення волі.
Після ознайомлення стороною захисту, справу буде скеровано до суду".
Деталі: 7 квітня співробітник Управління державної охорони Артем Косов, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного спяніння, у вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх.
Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до 16-річного Максима Матерухіна та силою штовхнув його у вікно. Хлопець упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.
Затриманого відразу відсторонили від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій, зазначають у ДБР.
Згідно з рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.
Своєї провини Косов не визнає, але за даними УП, дає показання.
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