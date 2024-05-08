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Вбивство підлітка на фунікулері: підозрюваному співробітнику УДО посилили відповідальність

Валентина РоманенкоСереда, 8 травня 2024, 12:01
Вбивство підлітка на фунікулері: підозрюваному співробітнику УДО посилили відповідальність
фото правоохоронців

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві, в результаті якої загинув підліток: відстороненому працівнику УДО Артему Косову перекваліфікували підозру на тяжчу статтю.

Джерело: ДБР, ОГП

Дослівно ДБР: "У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення волі.

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Після ознайомлення стороною захисту, справу буде скеровано до суду".

Деталі: 7 квітня співробітник Управління державної охорони Артем Косов, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного спяніння, у вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх.

Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до 16-річного Максима Матерухіна та силою штовхнув його у вікно. Хлопець упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

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Затриманого відразу відсторонили від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій, зазначають у ДБР.

Згідно з рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.

Своєї провини Косов не визнає, але за даними УП, дає показання.

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Теми: вбивствоКиївУДОДБР
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