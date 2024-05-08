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Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію

Ірина БалачукСереда, 8 травня 2024, 13:28
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію
Фото з Telegram Ярослава Железняка

Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 11 серпня 2024 року.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Парламент затвердив указ президента №11234 про продовження дії воєнного стану. За − 339. З 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно до 11 серпня 2024 року".

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Деталі: Також Рада 336 голосами затвердила указ президента №11235 про продовження мобілізації до 11 серпня.

Железняк нагадав, що це було вже одинадцяте голосування парламенту за продовження дії воєнного стану і за продовження мобілізації.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.

Теми: Воєнний станмобілізаціяВерховна Рада
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