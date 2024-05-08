ОСУВ "Хортиця": При спробі проникнути на Харківщину російська ДРГ зазнала втрат

Диверсійно-розвідувальна група ворога чисельністю до десяти осіб намагалася проникнути на територію України біля села Пильна Харківської області. Втім, українські захисники вчасно виявили диверсантів.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ворожу ДРГ було вчасно виявлено і по ній було відкрито вогонь на ураження, внаслідок якого противник припинив виконання завдань і, зазнавши втрат, повернувся на суміжну територію РФ".

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Деталі: Речник зазначив, що упродовж останніх днів противник активізував використання ДРГ на Харківському напрямку. За його словами, росіяни намагаються проникнути на територію України з суміжної території.

Передісторія:

У ранковому зведенні Генштабу 8 травня зазначено, що Сили оборони не допустили проникнення ДРГ противника в Харківській області.