"Дали човен, помпу і показали напрямок до Тиси": рятувати горе-втікачів довелось прикордонникам

Сімох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини, витягли з Тиси 7 травня прикордонники Мукачівського загону.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Перевіряючи надану оперативниками загону інформацію про можливу протиправну діяльність, наряд відділу "Вилок" помітив групу осіб, які намагались накачати гумовий човен. Побачивши прикордонників, зловмисники покинули плавзасіб та побігли до річки.

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Наздогнати втікачів вдалось за 20 метрів до держрубежу. Чоловіки вже встигли зануритися у воду та зрозуміли, що подолати річку не зможуть. За допомогою прикордонників горе-втікачі змогли вийти на берег.

Всіх затриманих доставили у підрозділ для з’ясування обставин правопорушення, а також, щоб вони змогли висушити особисті речі та одяг.

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Затриманими виявилися троє закарпатців, троє чоловіків з Хмельниччини, один з Кіровоградщини та один із Львівщини.

Чоловіки розповіли, що мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Для цього знайшли у соцмережах ділків, які пообіцяли їм допомогти перетнути кордон через офіційні пункти пропуску.

З прибуттям у селище Вилок чоловікам повідомили, що в пунктах пропуску неможливо буде перетнути кордон, а тому доведеться перепливати річку. Чоловікам надали один човен на всіх, помпу та вказали напрям руху до Тиси.

За запропоновані послуги чоловіки мали заплатити переправникам від 6 до 7,5 тисяч доларів з кожного. Один із них вже навіть встиг розрахуватися за такий "сервіс".

Стосовно затриманих правоохоронці склали адмінпротоколи. Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

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