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Загальний ресурс потенційно мобілізованих ув'язнених 15-20 тисяч – Арахамія

Ангеліна СтрашкуличСереда, 8 травня 2024, 16:40
Загальний ресурс потенційно мобілізованих ув'язнених 15-20 тисяч – Арахамія
фото: getty images

Загальний ресурс ув‘язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Сил оборони України, 15-20 тисяч людей.

Джерело: голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті

Пряма мова: "15-20 тисяч – це загальний ресурс (ув‘язнених – УП), які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей". 

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Деталі: Арахамія зазначив, що увʼязнених зможуть мобілізовувати після рішення суду про умовно дострокове звільнення від покарання. 

Передісторія:

  • Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.
  • До лав Сил оборони не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці.
  • Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

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