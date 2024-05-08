Загальний ресурс потенційно мобілізованих ув'язнених 15-20 тисяч – Арахамія

Загальний ресурс ув‘язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Сил оборони України, 15-20 тисяч людей.

Джерело: голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті

Пряма мова: "15-20 тисяч – це загальний ресурс (ув‘язнених – УП), які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей".

Реклама:

Деталі: Арахамія зазначив, що увʼязнених зможуть мобілізовувати після рішення суду про умовно дострокове звільнення від покарання.

Передісторія: