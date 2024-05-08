Повітряні сили розповіли про бійця, який збив уже дві ракети РФ із ПЗРК "Ігла"

Воїн Херсонської зенітної ракетної бригади знищив із переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла" російську крилату ракету в небі на півдні України на світанку 8 травня.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил у соцмережах

Пряма мова стрільця Олексія (прізвище не розкривається –ред.): "Отримали інформацію про атаку ворога та негайно почали вести візуальне спостереження. Разом із командиром розрахунку та навідником використали тепловізори, застосували лазерну указку і швидко піймали російську ракету на приціл. У небі в цей час вже розвиднювалось, а в такі моменти піймати ворожу крилату ракету складніше, її менш помітно".

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Деталі: При цьому боєць каже, що в такі миті головне – холоднокровність та упевненість в собі. Ціль було знищено, ворожа крилата ракета вибухнула у повітрі.

Зазначається, що від початку великої війни для Олексія це друга крилата ракета, збита з ПЗРК "Ігла". До війська він повернувся після мобілізації. А раніше, у 2016-2020 роках, брав участь в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил. Має низку нагород та відзнак.

Нагадаємо: В ніч на 8 травня російські війська атакували Україну 55 ракетами різних типів та 21 ударним дроном, 59 ворожих повітряних цілей вдалося знищити.