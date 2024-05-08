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Повітряні сили розповіли про бійця, який збив уже дві ракети РФ із ПЗРК "Ігла"

Валентина РоманенкоСереда, 8 травня 2024, 18:06
Повітряні сили розповіли про бійця, який збив уже дві ракети РФ із ПЗРК Ігла
фото ПвК "Південь"

Воїн Херсонської зенітної ракетної бригади знищив із переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла" російську крилату ракету в небі на півдні України на світанку 8 травня.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил у соцмережах

Пряма мова стрільця Олексія (прізвище не розкривається –ред.): "Отримали інформацію про атаку ворога та негайно почали вести візуальне спостереження. Разом із командиром розрахунку та навідником використали тепловізори, застосували лазерну указку і швидко піймали російську ракету на приціл. У небі в цей час вже розвиднювалось, а в такі моменти піймати ворожу крилату ракету складніше, її менш помітно".

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Деталі: При цьому боєць каже, що в такі миті головне – холоднокровність та упевненість в собі. Ціль було знищено, ворожа крилата ракета вибухнула у повітрі.

Зазначається, що від початку великої війни для Олексія це друга крилата ракета, збита з ПЗРК "Ігла". До війська він повернувся після мобілізації. А раніше, у 2016-2020 роках, брав участь в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил. Має низку нагород та відзнак.

Нагадаємо: В ніч на 8 травня російські війська атакували Україну 55 ракетами різних типів та 21 ударним дроном, 59 ворожих повітряних цілей вдалося знищити.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаракетний удар
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